Кристиансен о победе в масс-старте: «Бывают идеальные биатлонные гонки – возможно, это одна из них»

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Накануне норвежский биатлонист выиграл масс-старт, допустив один промах. «Я прошел тяжелый четвертый круг – знал, что Тарьей Бо и Йоханнес Дале-Шевдал были недалеко.