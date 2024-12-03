FT: Решение Байдена о помиловании своего сына стало ударом для Демпартии США

Указ действующего президента США Джо Байдена о помиловании Хантера Байдена стал очередным ударом для Демократической партии, которая пытается восстановиться после своего проигрыша и победы Дональда Трампа на президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии