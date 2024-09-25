Военнослужащий добровольческого корпуса Минобороны России, который служит в интернациональной бригаде «Пятнашка», сообщил, что пути снабжения украинских войск в курском направлении полностью контролируются ВС РФ.
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