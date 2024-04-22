МВД показало место расстрела полицейских в Карачаевске

МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало видео с места нападения на полицейских. Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии