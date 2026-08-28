⚡️Глава администрации Керчи Иван Кошель ушел в отставку Исполняющими обязанности главы администрации города назначен Игорь Владимирович Крутьков, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚡️Глава администрации Керчи Иван Кошель ушел в отставку Исполняющими обязанности главы администрации города назначен Игорь Владимирович Крутьков, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.