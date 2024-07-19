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Стоит ли верить версии, что Трампа ранил 20-летний "ботаник" Томас Мэтью Крукс

Стоит ли верить версии, что Трампа ранил 20-летний "ботаник" Томас Мэтью Крукс

REUTERS/Brendan McDermid2 дня назад 2,7K прочитали Как и в случае с "Северными потоками", после взрыва которых появилось множество версий, намеренно отвлекающих от главных подозреваемых в преступлении, так и покушение на Трампа, по счастью, неудачное, обрастает множеством странных, трудно стыкующихся друг с другом деталей.

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