ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА: УЖЕСТОЧАТЬ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ОТКАЗАЛСЯ

petuhova_iv Петухова Затулло отправить на передовую или РАССТРЕЛЯТЬ!!! Тогда они поймут все. Это настоящие враги народа!!!

Alex Zim Обозначился "агент влияния" в ГосДу..е. Затулин занимается диверсионной деятельностью во время вой.. ой, СВО и активно продвигает англо-саксонскую задумку с мигрантами, а за это полагается, минимум, 25 строгача.