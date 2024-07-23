Депутат Госдумы Константин Затулин пошёл против главы СК России - генерала юстиции Александра Бастрыкина.
ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА: УЖЕСТОЧАТЬ МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ОТКАЗАЛСЯ
Комментарии
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petuhova_iv Петухова
Затулло отправить на передовую или РАССТРЕЛЯТЬ!!! Тогда они поймут все. Это настоящие враги народа!!!
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9 час.
Alex Zim
Обозначился "агент влияния" в ГосДу..е. Затулин занимается диверсионной деятельностью во время вой.. ой, СВО и активно продвигает англо-саксонскую задумку с мигрантами, а за это полагается, минимум, 25 строгача.
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6 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Депутат не против генерала, ОН ПРОТИВ РОССИИ !!!! НАХРЕНА В ГД ТАКОЙ ДЕПУТАТ !!!!! И, ИЗГНАТЬ НЕВОЗМОЖНО-БРОНЯ КРЕПКА У ДЕПУТАТА. ОЗАБОТИЛИСЬ НАРДЕПЫ О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ??? РАЗБРОНИРОВАТЬ СРОЧНО !!!! ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ГОСДУРЫ !!!
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2 мин.
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