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Аргументы недели

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Ротшильды незаметно берут Южную Африку под контроль

Ротшильды незаметно берут Южную Африку под контроль

Более 50 лет представитель банковской империи Ротшильдов Мартин Кингстон шёл к беспрецедентному влиянию.

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