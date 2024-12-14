Мошенники научились обманывать россиян при помощи посылок

Куратор Мошеловки Храпунова: мошенники стали рассылать уведомления о посылках Мошенники для получения персональных данных и платежных реквизитов стали отправлять жертвам сообщения о поступлении посылки, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
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