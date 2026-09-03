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Газета.ру

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Астроном Турилов: в сентябре россияне смогут наблюдать покрытие Венеры Луной

Астроном Турилов: в сентябре россияне смогут наблюдать покрытие Венеры Луной

В сентябре россияне смогут увидеть редкое астрономическое событие – покрытие Венеры Луной, которое произойдет 4 сентября с 13 до 14 часов.

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