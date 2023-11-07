«Газпром нефть» обсудит рекомендации по дивидендам - основные события 8 ноября

В среду, 8 ноября, совет директоров «Газпром нефти» на заседании рассмотрит предложения по проведению внеочередного общего собрания акционеров и рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО по итогам 9 месяцев 2023 года.
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