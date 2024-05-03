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Собянин рассказал о программе реконструкции дюкеров

Собянин рассказал о программе реконструкции дюкеров

mos.ru В рамках комплексной программы по реконструкции газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления специалисты столичного АО "Мосгаз" закончили работы по восстановлению Голутвинского газопровода-дюкера.

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