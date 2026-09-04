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От лимузина на последние деньги до тяжелого глянца: 20 лет Анжелики и Александра Реввы

От лимузина на последние деньги до тяжелого глянца: 20 лет Анжелики и Александра Реввы

Сегодня Анжелика Ревва воспринимается публикой как привычная героиня светской хроники: безупречная укладка, брендовые наряды, выверенные ракурсы перед объективами и сдержанная грация женщины, давно привыкшей к пристальному вниманию.

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