Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Да по России тысячи таких уродов шляются... Как своих, так и понаехавшего чурбанья... Всякая мразь, понаехавшая на ро...«Это плохой народ...
  • Владимир Негода
    но  Сталин это безобразие исправил !!Юрий Назаров: «Ст...
  • Игорь Максаков
    Берия родоначальник атомной промышленности СССР и отец атомной бомбы, если бы не он, нас возможно не было. Вот могилы...Юрий Назаров: «Ст...

Полицейские никак не ожидали увидеть столько людей на коленях, когда зашли в обычное складское помещение, тут же позвонили в ФСБ

Полицейские никак не ожидали увидеть столько людей на коленях, когда зашли в обычное складское помещение, тут же позвонили в ФСБ

Что ж это за дела такие в нашем Сосновском районе? Включаю телевизор, а там — силовики накрыли нелегальную молельню прямо в складском помещении, в посёлке Красное Поле! Заходят, а там приезжие, десятки, на коленях молятся, как в мечети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх