Полицейские никак не ожидали увидеть столько людей на коленях, когда зашли в обычное складское помещение, тут же позвонили в ФСБ

Что ж это за дела такие в нашем Сосновском районе? Включаю телевизор, а там — силовики накрыли нелегальную молельню прямо в складском помещении, в посёлке Красное Поле! Заходят, а там приезжие, десятки, на коленях молятся, как в мечети.