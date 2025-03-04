Отец Фриске вывел Шепелева на чистую воду: «Жанна уже умирала, а он пришел с кольцом»

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью блогеру Надежде Стрелец. Разумеется, долгая беседа не обошлась без упоминания его отношений с певицей Жанной Фриске, умершей в 2015 году от онкологического заболевания.
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