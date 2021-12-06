MeMo-Logic

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Определена худшая привычка для печени

Определена худшая привычка для печени

Мы знаем, что печень является жизненно важным органом, но, возможно, мы не осознаем, насколько она жизненно важна: этот орган фильтрует всю кровь в организме, удаляя вредные токсины, и перерабатывает жиры, углеводы и сахар из всего, что мы едим .

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