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Царьград

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Диетолог Поляков рассказал о пользе заморозки фруктов и овощей

Диетолог Поляков рассказал о пользе заморозки фруктов и овощей

Диетолог и врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал о преимуществах заморозки фруктов и овощей. Шоковая заморозка позволяет сохранить полезные вещества, что делает её особенно ценной в межсезонье, когда доступность свежих продуктов ограничена.

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