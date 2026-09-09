Диетолог Поляков рассказал о пользе заморозки фруктов и овощей

Диетолог и врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал о преимуществах заморозки фруктов и овощей. Шоковая заморозка позволяет сохранить полезные вещества, что делает её особенно ценной в межсезонье, когда доступность свежих продуктов ограничена.