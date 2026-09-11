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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА об ошибочно отмененном голе: «Извинения не могут изменить турнирную таблицу. Грубые ошибки в элементарных ситуациях могут свести усилия спортсменов на нет»

ЦСКА выступил с заявлением касательно ситуации с отменой гола в игре с «Адмиралом». Команда тренера Игоря Никитина уступила клубу из Владивостока в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

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