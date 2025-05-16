В горах Ялты спасли туристку с детьми

Спасатели эвакуировали женщину и троих детей, которые сбились с тропы во время прогулки в урочище Уч-Кош, сообщили в МЧС Крыма.
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