Валерий Осталеп: "Пока что TikTok и Telegram нашим властям неподвластны"

Платформы TikTok и Telegram неподвластны пока еще властям Молдовы, в них доминируют люди с оппозиционной точкой зрения, и именно поэтому все чаще звучат призывы от поддерживающих власть пропагандистов закрыть соцсети подобного рода по примеру США и Евросоюза.