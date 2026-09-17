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Аргументы недели

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Sohu: истребитель НАТО гонялся за стаей птиц, приняв их за российские дроны

Sohu: истребитель НАТО гонялся за стаей птиц, приняв их за российские дроны

Западные страны заявляют о намерениях России напасть на них, одновременно готовясь к конфликту и угрожая Калининграду.

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