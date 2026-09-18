Смотрите «Пятница. Вечер» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы⬇️ 😡 Школьные драки по-взрослому: почему дети решают споры кулаками, одноклассники снимают происходящее на телефон, а взрослые вместо положительного примера сами обостряют конфликты? 🤖 Нейрофемида на подходе: уже к 2030 году большинство российских судей будут использовать нейросети.