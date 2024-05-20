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Курские новости

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Два жителя Курской области получили ранения в результате атаки ВСУ

Два жителя Курской области получили ранения в результате атаки ВСУ

20 мая поселок Теткино Глушковского района подвергся атаке со стороны Украины, в результате чего были ранены 2 человека20 мая поселок Теткино Глушковского района подвергся атаке со стороны Украины, в результате чего были ранены 2 человека.

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