Два жителя Курской области получили ранения в результате атаки ВСУ

20 мая поселок Теткино Глушковского района подвергся атаке со стороны Украины, в результате чего были ранены 2 человека20 мая поселок Теткино Глушковского района подвергся атаке со стороны Украины, в результате чего были ранены 2 человека.
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