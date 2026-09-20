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Лапорта о прощальном матче Месси: «Чествование будет, как только достроим «Камп Ноу» – в начале 2028-го. Он мог бы провести год с «Барсой», но принял иное решение»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о прощальном матче экс-нападающего клуба Лионеля Месси .

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