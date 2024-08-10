Мэнсфилд Таун – Бертон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Англия 1 Лига 17 августа

В субботу, 17 августа, сыграют Мэнсфилд Таун и Бертон в рамках Англии 1 Лиги. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Филд Милл Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.