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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль набрал очки в 18-м матче подряд – новый рекорд «Эдмонтона» в XXI веке. Среди европейцев в истории НХЛ длиннее серии были лишь у Сундина и Штястны

Форвард «Эдмонтона» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (3:1).

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