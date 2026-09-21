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Царьград

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Мендель резко ответила на пост дочери экс-спецпосланника США

Мендель резко ответила на пост дочери экс-спецпосланника США

Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Зеленского, подвергла резкой критике Меган Моббс, дочь бывшего спецпосланника США по Украине, за пост о трагическом случае с украинцем.

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