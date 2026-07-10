Russian Fuel Disruptions Push Central Asia Into an Energy Crisis

Ukraine's sustained attacks on Russia's oil refineries immediately plunged Central Asian countries into energy chaos, highlighting years of short-term policy decisions that have left the region without a coordinated energy strategy and sufficient diversification to withstand major disruptions.
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