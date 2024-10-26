WP: Трамп заявил Нетаньяху о поддержке действий Израиля в секторе Газа и Ливане

Global Look Press/Amos Ben Gershom/Israel Gpo Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в телефонном разговоре и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о поддержке военных операций в секторе Газа и Ливане, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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