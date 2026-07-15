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Царьград

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Климатолог Фаццини объяснил причины рекордной жары в Европе в июне

Климатолог Фаццини объяснил причины рекордной жары в Европе в июне

В Европе середина июня ознаменовалась аномальной жарой. Преподаватель университета Камерино Массимилиано Фаццини объяснил, что субтропические антициклоны из пустынь замещают океанические, вызывая повышение температур до рекордных значений.

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