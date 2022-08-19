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Украинские военные обстреляли Верхнеторецкое

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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