Украинские военные обстреляли Верхнеторецкое

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).