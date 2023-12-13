Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок на СВО

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов обратился к действующим на территории державы трудовым коллективам с призывом перевести заработанные за суточный период денежные средства на помощь задействованным в рамках СВО военнослужащим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии