МЮ без Роналду разгромно проиграл «Ливерпулю» в «Северо-западном дерби»

Футбол , 20 апр, 00:02 0 «Ливерпуль» разгромил МЮ в матче, который Роналду пропустил из-за смерти новорожденного ына «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Криштиану Роналду с крупным счетом проиграл «Ливерпулю» в дебри в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу Футболисты «Ливерпуля» (Фото: Global Look Press) «Ливерпуль» разгромил дома «Манчестер Юнайтед» в «Северо-западном дерби», в котором не смог принять участия португальский форвард манкунианцев Криштиану Роналду из-за смерти новорожденного сына.