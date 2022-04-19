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МЮ без Роналду разгромно проиграл «Ливерпулю» в «Северо-западном дерби»

МЮ без Роналду разгромно проиграл «Ливерпулю» в «Северо-западном дерби»

Футбол , 20 апр, 00:02  0  «Ливерпуль» разгромил МЮ в матче, который Роналду пропустил из-за смерти новорожденного ына «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Криштиану Роналду с крупным счетом проиграл «Ливерпулю» в дебри в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу Футболисты «Ливерпуля» (Фото: Global Look Press) «Ливерпуль» разгромил дома «Манчестер Юнайтед» в «Северо-западном дерби», в котором не смог принять участия португальский форвард манкунианцев Криштиану Роналду из-за смерти новорожденного сына.

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