"Полный хаос". Директор автовокзала Барнаула пожаловался на снос платной парковки

Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса Директор автовокзала Барнаула Алексей Богданов пожаловался на хаос после сноса платной парковки перед зданием, сообщает "Толк".
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