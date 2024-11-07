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"Полный хаос". Директор автовокзала Барнаула пожаловался на снос платной парковки

"Полный хаос". Директор автовокзала Барнаула пожаловался на снос платной парковки

Алтайкрайимущество через суд добилось демонтажа ограждений и парковочного комплекса Директор автовокзала Барнаула Алексей Богданов пожаловался на хаос после сноса платной парковки перед зданием, сообщает "Толк".

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