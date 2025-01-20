Не, ну уже сразу в первый день, когда люди обычно стремятся скрыть свою истинную сущность, показаться лучше, чем они есть на самом деле, когда даже Зеленский рассказывал, как он наведет мир во всем мире - эта гоп-компания такое выкаблучивает.
В Америке к власти пришли нацисты-сатанисты?
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Штаты родились как государство преступников и остаются таковым по сей день. Исчадие ада на Земле.
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21 час.
VT
Valentin Trump
Статья написана глобалистом -сатанистом, это переход в атаку на Трампа либерал фашистов, которые так просто не сдают свои позиции, ибо шли к своей цели столетия. Сейчас начнутся разоблочения происходящего последние 4 года, начиная с пандемии и поэтому это попытка перехватить инициативу
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20 час.
Андрей
поживём-увидим.А мы по прежнему надеемя на свою армию ,ВКС и ВМФ и всё.
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16 час.
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