Трамп рассматривает вопрос продолжения поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, и вновь подтвердил, что его запланированные контакты с российским коллегой Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени».
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