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Разрушая государство: Вашингтон сделал выбор в пользу Киева, а не сохранения правительства

Разрушая государство: Вашингтон сделал выбор в пользу Киева, а не сохранения правительства

Поздно вечером в среду, 27 сентября, стало понятно, что для могущественных представителей так называемого глубинного государства в Соединенных Штатах важнее – собственное правительство и его функционирование, обеспечение граждан, функционирование аппарата или все же Украина.

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