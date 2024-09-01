Валентину Талызину не пригласили на свадьбу внучки

Накануне стало известно, что Анастасия Талызина и Сергей Новосад официально зарегистрировали свои отношения В последние дни лета стало известно, что актриса Анастасия Талызина, которую знают по главной роли в фильме «Воздух», вышла замуж за своего коллегу по съемочной площадке Сергея Новосада.