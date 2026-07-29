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Царьград

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Армянская партия проверит этику члена после избиения брата Конджоряна

Армянская партия проверит этику члена после избиения брата Конджоряна

Партия «Гражданский договор» намерена проверить действия своего члена на предмет возможного нарушения устава и норм этики после инцидента с участием брата руководителя парламентской фракции Айка Конджоряна.

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