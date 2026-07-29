Армянская партия проверит этику члена после избиения брата Конджоряна

Партия «Гражданский договор» намерена проверить действия своего члена на предмет возможного нарушения устава и норм этики после инцидента с участием брата руководителя парламентской фракции Айка Конджоряна.
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