Известную актрису задержали за дебош на борту самолета

Американскую актрису Сельму Блэр задержали в аэропорту Нью-Йорка после конфликта с экипажем самолета Delta Air Lines .
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