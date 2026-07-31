РЖД на «Сапсане» испытали робота-проводника Володю

Российские железные дороги представили общественности робота-проводника по имени Володя. Испытания новинки прошли на поезде «Сапсан», о чем компания сообщила в своем официальном канале в «Максе», опубликовав серию фотографий.
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