Председатель ПК ВСНП встретился с членами совета директоров БАФ и предпринимателями из других стран

Боао /пров. Хайнань/, 27 марта /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду в поселке Боао провинции Хайнань /Южный Китай/ встретился с членами совета директоров Боаоского азиатского форума /БАФ/ и представителями консультативного совета БАФ, а также с представителями китайских и зарубежных предприятий, являющихся стратегическими партнерами по сотрудничеству БАФ.