Безымянская ТЭЦ была введена в эксплуатацию 18 октября 1941 года для снабжения энергией эвакуированных в Куйбышев оборонных заводов, а в 2020-м преобразована в отопительную котельную.
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