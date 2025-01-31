Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Офицер ВСУ: «Нас под Киевом спасла формула успеха вермахта»

Офицер ВСУ: «Нас под Киевом спасла формула успеха вермахта»

После охвативших ВСУ скандалов и увольнений командиров подразделений, генералы будут перестраховываться – и на одну бумагу делать ещё несколько справок, что ещё больше парализует и без того имеющую репутацию «бумажной» украинскую армию.

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