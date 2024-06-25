ESG And Stakeholder Capitalism: A Necessary Deconstruction Authored by Rupert Darwall via RealClearEnergy, The Following is Book Reviews of: The Case for Shareholder Capitalism: How the Pursuit of Profit Benefits All, by R.
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