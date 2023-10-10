Парад голосов: «Аида» на московском фестивале «Опера Арт»

В столице полным ходом идет IV Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой «Опера Арт»: его пять концертов дают любопытную палитру музыкально-театрального искусства и возможность для публики в полной мере оценить вокальное мастерство.
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