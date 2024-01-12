Глава Евросовета разозлил лидеров ЕС, — Politico

Глава Евросовета Шарль Мишель вызвал «ярость» у лидеров ЕС, потому что обсудил должным образом свое решение досрочно покинуть пост с целью занять кресло в Европарламенте только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а остальных проинформировал по электронной почте, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии