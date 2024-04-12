На северо-западе Челябинска до середины лета ограничат движение

Движение автотранспорта в Курчатовском районе Челябинска ограничат на три месяца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети.
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