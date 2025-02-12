На днях российский газ начал поступать в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» через Балканы. Это произошло благодаря усилиям России и Турции, за что жители Словакии должны быть им весьма признательны.
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