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В эту игру можно играть вдвоем: Фицо пригрозил перекрыть европейские поставки газа Украине

В эту игру можно играть вдвоем: Фицо пригрозил перекрыть европейские поставки газа Украине

На днях российский газ начал поступать в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» через Балканы. Это произошло благодаря усилиям России и Турции, за что жители Словакии должны быть им весьма признательны.

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