Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург»

«Даллас» на выезде уверенно обыграл «Питтсбург», Евгений Дадонов забросил шайбу. В ночь на 25 октября в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз».
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